Wetter Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Barweiler · In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen wieder nass. Ab Donnerstagmittag komme es zu von Südwesten her zu Regen, der sich bis zum Spätnachmittag im gesamten Bereich ausbreite, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

16.11.2023 , 09:53 Uhr

Ein Laubbläser wirbelt Herbstblätter durch die Luft. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Im äußersten Süden vom Saarland bis zur Vorderpfalz sei dabei auch Dauerregen nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 10 Grad und in Hochlagen bei 6 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig. Am Freitag sei der Himmel weiterhin meistens stark bewölkt; dazu gebe es von Westen her Regenschauer. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 6 bis 9 Grad und in Hochlagen bei 4 Grad. Der Wind sei weiterhin schwach bis mäßig. Nachdem es am Samstag zunächst im Osten heiterer werde, gebe es im Laufe des Tages weitere Wolken und Regen. Das Thermometer zeigt maximal 9 Grad im Flachland und 5 Grad im Flachland. Dazu gehe ein zunächst schwacher und dann mäßiger Wind, der sich am Nachmittag in Hochlagen der Eifel auch zu starken Böen steigern könne. © dpa-infocom, dpa:231116-99-966498/2

(dpa)