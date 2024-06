Synodaler Weg Reformer arbeiten an Veränderungen in katholischer Kirche

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, geht auf dem Weg zu Reformen in der Kirche weiter von einem angespannten Verhältnis mit Rom aus. Es müsse ein Korridor gefunden werden, der einerseits die Situation und Ziele in der deutschen Kirche mit einem Vertrauensverlust, Kirchenaustrittszahlen und hohen Erwartungen für Reformen umfasst, sagte Stetter-Karp zum Auftakt der Sitzung des Synodalen Ausschusses am Freitag in Mainz. Auf der anderen Seite gebe es die Erwartungen in Rom, „dass wir das passend machen zu den Vorstellungen, die dort sind“. Das sei ein spannungsreiches Geschehen.