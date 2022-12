Kirche : Reformationstag für Angestellte der EKHN künftig arbeitsfrei

Darmstadt Die rund 18.500 Angestellten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) brauchen am Reformationstag (31. Oktober) in Zukunft nicht mehr arbeiten. Zudem erhalten sie im kommenden Jahr eine steuerfreie Einmalzahlung von 1500 Euro, wie die EKHN am Freitag in Darmstadt mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit sollen den Angaben zufolge „insbesondere die erhöhten Strom- und Heizkosten in den kalten Monaten“ abgefangen werden. Auszubildende und Praktikanten bekommen demnach eine Ausgleichsprämie von bis zu 500 Euro.

Die EKHN beschäftigt nach eigenen Angaben vor allem pädagogische Fachkräfte, Erzieher sowie Mitarbeiter in den Sekretariaten und Krankenpflegeberufen. Sie haben derzeit schon Heiligabend und Silvester frei. Für die rund 1500 Pfarrer und Kirchenbeamte in der EKHN gelten die Regelungen nicht.

© dpa-infocom, dpa:221216-99-928831/2

(dpa)