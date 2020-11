Reform und Corona-Krise: Mehr Anträge auf Wohngeld

Mainz/Trier/Kaiserslautern/Ludwigshafen/Koblenz Wegen einer Gesetzesänderung haben mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld bekommen. Doch auch die Corona-Krise treibt die Zahl der Anträge in Rheinland-Pfalz nach oben.

Die Zahl der Wohngeldanträge in rheinland-pfälzischen Städten ist in diesem Jahr stark gestiegen. Neben einer Wohngeldreform im Januar 2020 sei das auch auf die Corona-Krise zurückzuführen, hieß es aus den Städten. In Mainz wurden dieses Jahr bisher rund 2500 Anträge auf Zuschüsse zur Miete gestellt, knapp 45 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019, wie die Stadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das liege zum einen an der Wohngeldreform, zum anderen an den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.