Landtag Referentenentwurf für Kinderarzt-Quote bis Ende des Jahres

Mainz · Ein erster Entwurf für ein Gesetz zu einer Kinderarzt-Quote in Rheinland-Pfalz soll bis Ende des Jahres stehen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag mit. Grundlage dafür werde das Landesgesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen des Landes Rheinland-Pfalz sein, das die schon seit längeren existierende Landarzt-Quote regelt.

25.09.2023, 16:04 Uhr

Ein Arzt untersucht in einem Klinikum ein Kind. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Bei der verpflichten sich Bewerber und Bewerberinnen, nach dem Medizinstudium für zehn Jahre als Landarzt oder im öffentlichen Gesundheitsdienst im ländlichen Raum zu arbeiten. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte die Kinderarzt-Quote Ende Juni im Landtag angekündigt. Sie solle bei drei Prozent liegen, sagte er seinerzeit. Rheinland-Pfalz sei zwar gut mit Kinderärztinnen und Kinderärzten versorgt, aber nicht überall. „Ziel der geplanten Landkinderarzt-Quote ist die langfristige Stärkung der ambulanten kinderärztlichen Versorgung in ländlich geprägten Regionen“, betonte Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt (SPD) am Montag. Mittlerweile fand nach Ministeriumsangaben ein Austausch etwa mit Berufsverbänden von Kinder- und Jugendärzten, mit der Landesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Krankenhausgesellschaft und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, als der einzigen Uni im Land mit Medizinstudienplätzen, statt. © dpa-infocom, dpa:230925-99-329170/2

(dpa)