Landtag Redezeit für Fraktionslose soll begrenzt werden

„Um eine den aktuellen Verhältnissen Rechnung tragende, ausbalancierte Redezeitordnung wiederherzustellen, ist es angezeigt, die Änderungen unmittelbar mit der Beschlussfassung des Landtags in Kraft treten zu lassen“, heißt es in dem Änderungsantrag der Geschäftsordnung, mit der die zweitägige Sitzung des Landtags an diesem Mittwoch beginnt. „Das ist eine Regelung, die der Wirkungsmöglichkeit der fraktionslosen Abgeordneten und des Parlaments Rechnung trägt“, sagte der Chef der FDP-Fraktion, Philipp Fernis, zu der geplanten Änderung.