Rechtsstreit um Helmut-Kohl-Buch geht in die nächste Runde

Köln Helmut Kohls Witwe Maike Kohl-Richter und der ehemalige Ghostwriter des Altkanzlers, Heribert Schwan, haben beide Berufung gegen die jüngste Entscheidung in ihrem jahrelangen Rechtsstreit eingelegt. Die beiden Berufungen seien eingegangen, der weitere Zeitplan stehe aber noch nicht fest, teilte am Freitag ein Sprecher des Kölner Oberlandesgerichts mit.

Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim. Er liegt in Speyer begraben.