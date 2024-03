Medien Rechtsstreit: SWR will „Newszone“-App reaktivieren

Im Herbst 2022 hatte der ARD-Sender die App, die sich mit ihrem Nachrichtenangebot an jüngere Leute richtet, erst einmal gestoppt. Hintergrund war eine Entscheidung des Landgerichts Stuttgart, die die App mit einer einstweiligen Verfügung in der konkreten Ausgestaltung verboten hatte. Das Oberlandesgericht Stuttgart hob im Sommer 2023 das Verbreitungsverbot der Nachrichten-App wieder auf. Eine Verhandlung in der Hauptsache - also abseits des Eil-Verfahrens - hat bislang nicht stattgefunden. Es gab zwischenzeitlich auch Schlichtungsgespräche zwischen den Parteien.