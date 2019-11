Rechter Terror : Acht Politiker des Saarlandes auf Namenslisten

Saarbrücken Immer häufiger werden Politiker und Personen des öffentlichen Lebens von rechtsradikalen Gruppierungen bedroht. Auch im Saarland gibt es mehrere Fälle.

Acht Politiker aus dem Saarland sind in den vergangenen fünf Jahren auf Namenslisten von Rechtsextremen aufgetaucht. Dies geht aus einer Antwort der saarländischen Landesregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Dennis Lander (Linke) nach rechten „Feindeslisten“ hervor. Darin heißt es, die Politiker mit einem „gewissen Bekanntheitsgrad“ seien in „Informationssammlungen“ der Rechten zu finden, die in den vergangenen fünf Jahren aufgetaucht seien.