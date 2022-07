Extremismus : Rechtsextremisten-Demo in Mainz: drei Gegendemonstrationen

Mainz Eine rechtsextreme Partei hat für diesen Samstag zu einer Demonstration in Mainz aufgerufen und damit breiten Protest ausgelöst. Mehr als 60 Organisationen haben drei Gegendemonstrationen (ab 11.00 Uhr) und elf Kundgebungen angemeldet.

Zur Sicherung der angemeldeten Versammlungen hat die Polizei umfangreiche Straßensperrungen in der Innenstadt angekündigt. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) erklärte am Freitag in einer Videobotschaft über Twitter, wenn „offen Naziparolen“ von außen in die Stadt getragen würden, „dann gibt es nur eine Antwort für mich und für alle Mainzerinnen und Mainzer: Stopp. Das wollen wir nicht.“ Er sei froh, wenn am Samstag „viele Paroli bieten gegen Hass, gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus“.