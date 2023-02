Extremismus : Rechtsextremismusprävention mit Qualifizierung stärken

Ingelheim Zehn Fachkräfte für Rechtsextremismusprävention haben am Freitag nach einem Jahr Qualifizierung ihr Abschlusszertifikat erhalten. „Wir machen Präventionsarbeit weiter stark“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) bei der Übergabe der Zertifikate.

Die Weiterbildung wird von der Fridtjof-Nansen-Akademie in Ingelheim für politische Bildung in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium in Mainz angeboten.