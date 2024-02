Finanzen Rechnungshof übt harte Kritik am Landesbetrieb Mobilität

Auch im Haushaltsjahr 2023 sei viel mehr Geld in Rücklagen als in die Schuldentilgung geflossen, stellte der Rechnungshof fest. Die Behörde spricht sich in ihrem Bericht dafür aus, Mittel aus der sogenannten Haushaltssicherungsrücklage in Höhe von 3,6 Milliarden Euro (Stand: Ende 2023) noch mehr als geplant in die Tilgung von Krediten zu pumpen - also über die geplante Übernahme kommunaler Liquiditätskredite hinaus. Investitionen kamen dem Rechnungshof zu kurz. Ihr Anteil am Kernhaushalt des Landes habe mit 5,1 Prozent um sechs Prozentpunkte unter dem Schnitt aller Flächenländer in Deutschland gelegen.