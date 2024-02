Finanzen Rechnungshof Rheinland-Pfalz mahnt mehr Schuldentilgung an

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes investiert Rheinland-Pfalz zu wenig Geld und tilgt zu wenige Schulden. Mit Finanzierungsüberschüssen der vergangenen Jahre seien stattdessen weit überwiegend Rücklagen aufgestockt worden, monierte der Rechnungshof bei der Vorstellung seines Jahresberichts für 2024 am Donnerstag in Mainz. Angesichts der in den kommenden Jahren stark steigenden Zinsausgaben sollten Überschüsse aber vorrangig zur Schuldentilgung eingesetzt werden, forderte Präsident Jörg Berres.