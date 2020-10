Rechnungshof kritisiert Finanzgebaren der Landesregierung

Saarbrücken Der Rechnungshof des Saarlandes hat das Finanzgebaren der Landesregierung in einer Reihe von Einzelfällen kritisiert. In dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht für 2019 wird unter anderem festgestellt, dass das Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH) „seine Aufgaben in weiten Teilen nicht erfüllt“.

Das Institut in St. Ingbert soll allgemeine, pädagogische, und gesundheitliche Prävention vernetzen und entsprechende Fortbildungsangebote machen. Die unabhängigen Rechnungsprüfer empfahlen, die bisher beim Landtag liegende Dienst- und Fachaufsicht in die Landesverwaltung zu überführen. Die Landtagsverwaltung habe umfangreichen Empfehlungen zum großen Teil bereits zugestimmt.

„Zahlreiche organisatorische, wirtschaftliche und sicherheitstechnische Defizite“ stellte der Rechnungshof bei der Überprüfung mobiler Endgeräte (Smartphones und Tablets) in der Landesverwaltung fest. Mobilfunkanschlüsse würden immer noch „auf der Basis eines nunmehr zehn Jahre alten Vertrages beschafft“. Es gebe zahlreiche Tarifmodelle und einen „Wildwuchs“ unterschiedlichster Geräte mit zum Teil veralteten Betriebssystemen.

Bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen gebe es „eine Vielzahl von Defiziten“. Vor allem bemängelte der Rechnungshof, dass es keine Förderrichtlinien gebe, aus der vorgehe, zu welchen Zwecken Zuwendungen geleistet werden könnten. Förderanträge würden „teilweise unvollständig eingereicht“ und enthielten Zuwendungsbescheide, die „oftmals inhaltlich nicht hinreichend bestimmt waren“.