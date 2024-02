Finanzen Rechnungshof-Kritik an Landesbetrieb Mobilität

Der Rechnungshof sieht Defizite bei Einstellungsverfahren. Bei Ausschreibungen von Stellen werde nicht immer zwischen zwingenden und wünschenswerten Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber unterschieden. Außerdem sei teilweise nicht auf dienstliche Beurteilungen oder Arbeitszeugnisse zurückgegriffen worden, um den Leistungsstand von Bewerbern zu beurteilen. Kritik übten die Prüfer auch an Beurteilungen im Haus. Zwischen 2019 und 2022 hätten zwischen 72 und 91 Prozent der Beurteilungen die höchste Stufe erreicht, Beurteilungen hätten so an Bedeutung für Beförderungen eingebüßt.