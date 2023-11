Finanzen Rechnungshof fordert Schuldenabbau vom Saarland

Bei ausgewählten Verfahren im Land hatten die Prüfer eine Reihe weiterer Kritikpunkte aus ihrer Sicht entdeckt: Dazu zählten unter anderem die kostenlosen E-Ladesäulen für die Mitarbeitenden in der Landtagsverwaltung, der Sanierungsstau und Mehrkosten an der Landesaufnahmestelle Lebach, die schlechte personelle Ausstattung beim Ermittlungsdienst der Finanzämter oder auch Mängel bei der Ausschreibung und Verbreitung des Schulobstprogramms. Zudem kritisierten sie nicht geeignete beziehungsweise ausgebliebene Maßnahmen, um das Jahresergebnis des Universitätsklinikums des Saarlandes zu verbessern. Statt zu sinken, habe sich der Fehlbedarf noch erhöht. Hier sehe der Rechnungshof „dringenden Handlungsbedarf“, so Direktor Frank Finkler.