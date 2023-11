Schuldenbericht Rechnungshof empfiehlt Kommunen Tritt auf Ausgabenbremse

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben nach wie vor die höchste Verschuldung unter den deutschen Flächenländern. Im vergangenen Jahr beliefen sich die kommunalen Schulden auf umgerechnet 2886 Euro je Einwohner (Vorjahr: 2904 Euro), wie aus dem am Dienstag in Mainz vom Landesrechnungshof vorgestellten Kommunalbericht 2023 hervorgeht. Der Wert war fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt aller Flächenländer - das bedeutete bei der Pro-Kopf-Verschuldung nach wie vor den unrühmlichen Spitzenplatz.