Rechner in Arztpraxis verschlüsselt: Lösegeldforderung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Kaiserslautern Unbekannte Täter haben den Computer in einer Arztpraxis in Kaiserslautern sabotiert und Lösegeld verlangt. Wahrscheinlich sei sogenannte Ransomware in einer E-Mail mit angeblichen Bewerbungsunterlagen versteckt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa

Als der Arzt die Datei am Dienstag öffnete, verschlüsselte das Schadprogramm die Daten auf dem PC. Für die Entsperrung wurde Lösegeld in elektronischer Währung verlangt. Der Arzt nahm vorsichtshalber den Computer vom Netz. Ob noch andere Rechner in der Praxis betroffen sind, war zunächst unklar. Derzeit gibt es laut Polizei noch keinen Hinweis, dass Daten gestohlen wurden.