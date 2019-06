Rebblüte beendet: Beginn der Traubenlese im September

Weinstöcke. Foto: Roland Weihrauch/Archivbild.

Bodenheim Die Weinlese wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht so früh beginnen wie 2018. In den meisten Anbaugebieten in Deutschland sei die Rebblüte in dieser Woche weitgehend zu Ende gegangen, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut am Mittwoch in Bodenheim bei Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Da die Trauben ungefähr 100 Tage nach der Blüte reif seien, sei in diesem Jahr mit einem Lesebeginn im September zu rechnen. Die Hauptlese werde voraussichtlich Mitte September starten, beim Riesling eher gegen Ende September. Im vergangenen Jahr wurden die ersten Trauben für die Produktion von Federweißer bereits am 6. August gelesen, so früh wie nie zuvor.

Das sonnige Wetter der vergangenen Tage habe der Blüte gut getan, sagte der Weinexperte. „Die Blüte ist allgemein recht gut verlaufen, so dass die Ertragsaussichten ganz gut sind.“ Allerdings könne im Verlauf des Sommers noch viel passieren. Vor allem Regen sei weiterhin notwendig.