Reallöhne um 0,3 Prozent im Jahr 2021 gesunken

Bad Ems Die Reallöhne in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr gesunken. Nach vorläufigen Ergebnissen waren die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste um 0,3 Prozent niedriger als im Vorjahr. Deutschlandweit gingen die Reallöhne um 0,1 Prozent zurück.

Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, war dies der zweite Rückgang in Folge. Zwischen 2020 und 2019 sanken die Reallöhne in Rheinland-Pfalz demnach um ein Prozent.