Regierung Reaktionen zur Wahl von Ministerpräsident Schweitzer

Die leitenden Geistlichen der drei evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz wünschen Schweitzer für seine neue Aufgabe Kraft und Gesundheit, Mut und Fantasie. Das teilten die Vorsteher der Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau, im Rheinland und in der Pfalz in einem gemeinsamen Statement mit. „Wir wissen aus den Begegnungen der vergangenen Jahre, dass wir in ihm einen der Kirche zugewandten Ansprechpartner haben.“