Reaktionen zur FCK-Insolvenz: Fans erstklassig vereinstreu

Kaiserslautern/Mainz Im rheinland-pfälzischen Landtag gibt es eine Reihe glühender Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Vor allem die Fraktionsvorsitzenden der beiden größten Parteien SPD und CDU, Alexander Schweitzer und Christian Baldauf, lassen kaum eine Gelegenheit aus, sich als Fans des Drittligisten zu outen.

ALEXANDER SCHWEITZER: Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion spricht von einer „bitteren, aber nicht überraschenden Nachricht“. „In das Gefühl von Sorge mischt sich bei mir schon auch Zuversicht ein“, sagte der 46 Jahre alte Landauer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Verein müsse wirtschaftlich wieder Grund unter den Boden bekommen, um sportlich wieder voran zu kommen. Das traue er den jetzt handelnden Akteuren zu. Der FCK müsse so aufgestellt werden, dass er in der 3. Liga bleiben könne und auch ein Aufstieg möglich sei. Er wünsche sich wieder bessere sportliche Zeiten, bleibe dem Verein aber auch in der Regionalliga treu: „Als FCK-Fan muss ich sagen, für mich kennt Liebe keine Liga.“ Und: „Ich war immer FCK-Fan und werde es immer sein.“