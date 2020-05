Reaktionen zum Spiel 1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 (1:1)

Berlin Urs Fischer (1. FC Union Berlin): „Das war viel Moral. Wir waren auch nahe am Sieg. Am Schluss ein Unentschieden, das wir mitnehmen. Wieder einen Punkt mehr auf dem Konto.“

Christian Gentner (1. FC Union Berlin): „Wir hätten hier natürlich zuhause auch drei Punkte mitgenommen. So wie der Spielverlauf war, mit dem Platzverweis in der ersten Hälfte, nehmen wir den Punkt natürlich mit. Vielleicht hätten wir ganz zum Schluss mit der Standardsituation noch den Lucky Punch setzen können. Ansonsten glaube ich, war es eine gute Mannschaftsleistung. Zweite Hälfte - sehr, sehr gut alles weg verteidigt. Darauf können wir aufbauen. Wir haben einen direkten Konkurrenten zumindest auf Abstand gehalten.“

(zur Situation in der Halbzeit): „Das Thema war unsere Leistung, wie wir auftreten wollen. Wir haben gezeigt, dass wir durch Standards Nadelstiche setzen wollen. Das ist uns ganz gut gelungen, wenn man sieht, dass wir am Ende noch gewinnen hätten können.“

Ridle Baku (Mainz 05): „Es ist schwer, in Worte zu fassen. Wir sind in der zweiten Halbzeit ein Mann mehr, da will man das Spiel gewinnen. Mit etwas Glück rutscht einer rein, aber wir bleiben positiv und wollen gegen Hoffenheim gewinnen. (...) Wir müssen es einfach versuchen, dass wir in den letzten Spielen Punkte holen. Ich bin mehr enttäuscht, dass wir heute nicht drei Punkte gewonnen haben. Das ist Abstiegskampf, da wird um jeden Ball gefightet, viele gelbe Karte, viele Fifty-Fifty-Entscheidungen.“