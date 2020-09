RB Leipzig startet mit Heimsieg gegen Mainz

Leipzigs Emil Forsberg tritt zum Elfmeter an. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig RB Leipzig ist mit einem Heimsieg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Sachsen setzten sich am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0) durch. Vor 8500 Zuschauern in der Red Bull-Arena erzielten Emil Forsberg (17.), Yussuf Poulsen (21.) und Amadou Haidara (51.) die Tore für die Gastgeber.

