Extremismus Razzien gegen „Reichsbürger“: Festnahmen in Rheinland-Pfalz

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ sind am Dienstag ein Mann und eine Frau in Rheinland-Pfalz festgenommen worden. Dem 52-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg sowie der 32-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim wird unter anderem die Unterstützung beziehungsweise Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt in Mainz mit. Noch am Dienstag sollte über Untersuchungshaft für die beiden Festgenommenen entschieden werden.