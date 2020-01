Razzien gegen „Combat 18“: Durchsuchung im Raum Trier

Mainz Bei den Razzien im Zusammenhang mit der Neonazi-Gruppe „Combat 18“ hat die Polizei am Donnerstagmorgen ein Objekt im Raum Trier durchsucht. „Es wurden Handys, Computer und rechtsextreme Symbole sichergestellt“, sagte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums in Mainz.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) „Combat 18“ verboten hat. Deutschlandweit wurden mehrere Objekte in sechs Bundesländern untersucht: Neben Rheinland-Pfalz auch in Thüringen, Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkte der Aktion waren Thüringen und NRW.

Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood and Honour“ (Blut und Ehre). Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv.