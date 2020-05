Razzia in drei Bundesländern gegen mutmaßliche Drogenhändler

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Koblenz Im Zuge von Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Bande von Drogenhändler hat es am Donnerstag in drei Bundesländern Razzien gegeben. Die Einsatzkräfte hätten in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen 24 Durchsuchungsbeschlüsse durchgesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit.

Sechs Männer aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz stehen demnach im Verdacht, bandenmäßig mit Drogen zu handeln. Außerdem werde gegen 20 weitere Menschen wegen des Verdachts des Drogenhandels und anderer Straftaten ermittelt.