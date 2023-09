Extremismus Razzia gegen Neonazi-Gruppe in sechs Objekten im Saarland

Wie das Ministerium mitteilte, durchsuchten Polizisten am frühen Morgen Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn Bundesländern: im Saarland sowie in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Thüringen.