Terrorismus Razzia gegen IS-Finanzierungsnetzwerk in Hessen und im Bund

Die übrigen Beschuldigten stehen laut Generalstaatsanwaltschaft in Verdacht, zwischen 2020 und 2022 mehrfach Geldbeträge an Personen „aus der Zwischenebene des Spendennetzwerks“ überwiesen zu haben, wobei ihnen bewusst gewesen sein soll, dass das Geld an den IS weitergeleitet werden würde. Insgesamt soll ein Betrag von rund 16 000 Euro an den IS geflossen sein.