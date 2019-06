Rausgeworfener Zugreisender fährt weiter mit

Saarbrücken Ein alkoholisierter Passagier ist auf dem Kupplungskopf am Ende eines Zuges mitgefahren, nachdem er wegen schlechten Benehmens im saarländischen Dirmingen aussteigen musste. Reisende entdeckten den Mitfahrer außen am fahrenden Regionalzug, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Bexbach mit.

Als der Lokführer den Zug dann auf freier Strecke anhielt, habe der Mann den Zug mit Steinen beworfen, das Rückfenster des Zuges zerstört und sei geflüchtet. Er konnte wenig später gestellt werden.