„Rausgehen und die Welt verändern“: Mode gegen Corona-Krise

Mainz Die Mainzer Mode-Designerin Anja Gockel nutzt die Corona-Krise als Chance für neue Kreationen. Einen Tag vor der Präsentation einer neuen Kollektion mit einer Tanzaufführung im Internet sagte sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur, Kleidung könne „ein Stück weit der Spiegel unserer Seele“ sein.

In der Corona-Zeit seien die Stoffe ihrer Kleidung sehr dehnbar geworden: „Sie fühlt sich an wie ein Jogging-Anzug, vermittelt aber die Haltung: Ich will rausgehen und die Welt verändern.“