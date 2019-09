Rauschgift im Wert von 40 000 Euro sichergestellt

Ein Blaulicht leuchtet. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Koblenz/Prüm Rauschgift im Wert von rund 40 000 Euro ist bei der Kontrolle eines Autos in Prüm in der Westeifel von Drogenfahndern sichergestellt worden. Die Ermittler des Hauptzollamtes Koblenz entdeckten unter einer Abdeckung des Kofferraumbodens eine Plastiktasche, in der sich drei Pakete mit rund drei Kilogramm Amphetamin fanden.

