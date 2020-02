Raufereien bei Karnevalsfeiern machen Polizei zu schaffen

Speyer/Andernach Betrunkene prügeln sich, ein Gullydeckel wird in eine Autoscheibe geworfen: Aggressive Narren machen der Polizei in Rheinland-Pfalz viel Arbeit.

Bei Karnevalsfeiern in Rheinland-Pfalz musste die Polizei mehrfach wegen betrunkener und aggressiver Narren einschreiten. Am Samstag kam es an mehreren Orten zu Schlägereien oder Vandalismus, wie die Polizei am Sonntag berichtete.