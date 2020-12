Rauchmelder schlägt an: Mann in verrauchter Küche gefunden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Mainz Ein Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn haben einem 39-Jährigen in einer verrauchten Wohnung in Mainz wahrscheinlich das Leben gerettet. Die Nachbarn waren durch das Piepsen des Melders aufmerksam geworden, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa