Südwestpfalz : Rauchentwicklung nahe Burgruine Blumenstein: Löscharbeiten

Fischbach bei Dahn Aus dem Waldgebiet nahe der Burgruine Blumenstein im Landkreis Südwestpfalz ist am Sonntag eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land und der Stadt Pirmasens seien seit dem Nachmittag mit mehr als 120 Einsatzkräften sowie mit etwa 40 Fahrzeugen im Einsatz, teilte die Polizei in Pirmasens und Dahn mit.

Mehrere Bürger in Petersbächel (Fischbach bei Dahn) und Schönau (Pfalz) hatten den Rauch gesehen und gemeldet. Die Löscharbeiten in dem etwa 1200 Quadratmeter großen Waldgebiet im Grenzgebiet zu Frankreich sollten bis in die späten Abendstunden dauern. Ein Polizeihubschrauber sei an dem Einsatz aus der Luft beteiligt. Zu der Brandursache und der Schadenshöhe gab es zunächst noch keine Angaben.