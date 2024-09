Rohrreiniger-Reaktion Rauch und unangenehmer Geruch bei Chemieunfall in Mainz

Mehrere Gebinde brachten Feuerwehrleute laut der Mitteilung ins Freie, weil diese teils stark erhitzt waren und Rauch und Geruch entwickelt hatten. Die chemische Reaktion war in den Behältnissen demnach schon im Gange und musste abgewartet werden. Die Temperatur wurde hierbei kontrolliert und überwacht, teils wurden die Behältnisse hierfür in ein Wasserbad gelegt. Menschen in der Umgebung sollten Fenster und Türen geschlossen halten.