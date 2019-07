Rauch im Güterzug: Bahnstrecke im Saarland gesperrt

Dillingen Wegen einer Rauchentwicklung in einem Güterzug ist die Bahnstrecke im saarländischen Dillingen am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Der Nahverkehr habe nur noch bis Merzig und Saarlouis fahren können, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa