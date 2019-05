Raubüberfall in Speyer: Freispruch für Angeklagten gefordert

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Frankenthal Im Prozess um einen tödlichen Raubüberfall in Speyer haben in den Plädoyers alle Vertreter einen Freispruch für den Angeklagten beantragt. Sowohl die Oberstaatsanwältin als auch der Vertreter der Nebenklage und der Anwalt des Angeklagten begründeten das vor dem Landgericht Frankenthal am Dienstag damit, dass es keine eindeutigen Beweise gebe, die den Mann überführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er ist angeklagt, mit einem unbekannten Komplizen in der Nacht zum 29. August 2012 in einer Nachtbar in Speyer eingebrochen zu sein und eine 57-jährige Angestellte getötet zu haben.