Raubüberfall auf Tankstelle: Täter fesseln Angestellten

Remagen Zwei unbekannte und maskierte Männer haben in Remagen (Kreis Ahrweiler) eine Tankstelle überfallen, einen Angestellten gefesselt und die Tageseinnahmen erbeutet. Der Mitarbeiter sei am späten Sonntagabend mit einem Messer bedroht worden, teilte die Polizei am Montag mit.

