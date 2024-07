Brand Rathauspassage in Koblenz gerät in Brand

In der Nacht auf Mittwoch hat es in der Rathauspassage in Koblenz aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Neben der Außenverkleidung wurden laut Angaben der Polizei mehrere Automaten, die in der Passage standen, beschädigt. Die Bewohner der Wohnung oberhalb der Passage konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Laut ersten Schätzungen liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Am frühen Morgen wurden die Löscharbeiten beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.