Rathaus in Saarlouis nach Bombendrohung geräumt

Ein Polizist setzt ein mobiles Blaulicht auf das Dach eines Autos. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Saarbrücken Das Rathaus in Saarlouis ist nach einer Bombendrohung am Dienstag geräumt worden. Bei einer Durchsuchung des Gebäudes von Einsatzkräften mit einem Sprengstoffspürhund sei zunächst nichts Verdächtiges gefunden worden, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken.

