Bundesanwaltschaft Rassistischer Brandanschlag: Anklage wegen Beihilfe zum Mord

Die Bundesanwaltschaft hat wegen eines rassistischen Brandanschlags auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis vor mehr als 30 Jahren Anklage gegen einen zweiten Mann erhoben. Gegen ihn bestehe der Verdacht der Beihilfe zu Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord von 20 Menschen, teilte die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mit. Der Verdächtige vertrete eine „von nationalsozialistischen und rassistischen Überzeugungen geprägte Ideologie“.