Extremismus Rassistische Parolen zu Partyhit: Fall in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz hat es einen Vorfall mit rassistischen Gesängen zur Melodie des bekannten Partyhits „L'amour toujours“ gegeben. Auf einem Volksfest im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz sei am frühen Donnerstagmorgen zunächst von einigen Personen die Melodie des Liedes von Gigi D'Agostino gesummt worden, dann hätten Personen dazu die schon von anderen Fällen bekannten rassistischen Parolen skandiert, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz am Freitag. Der Fall sei am Donnerstagmittag zur Anzeige gebracht worden, ein Tatverdächtiger sei bereits ermittelt, es werde wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung ermittelt.