Rostock : Rassismus-Eklat: Polizei ermittelt mutmaßlichen Straftäter

Rostock Die Polizei hat den mutmaßlichen Straftäter ermittelt, der in der Partie zwischen den Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern für die rassistische Beleidigung verantwortlich sein soll.

Ob es sich bei dem Verdächtigen um die gleiche Person handelt, die sich bereits am Montag beim FC Hansa gemeldet hatte, konnte die Polizei nicht bestätigen. „Der Verein hat die Personalien auf Anfrage bisher nicht an die Polizei übermittelt“, hieß es in der Mitteilung. Die Ermittlungen des Staatsschutzes wegen des Verdachts der Beleidigung und Volksverhetzung dauern weiter an.