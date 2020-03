Rasante Verfolgungsjagd: Polizei an Grenze abgeschüttelt

Saarbrücken Nach einer rasanten Verfolgungsjagd mit Beginn in Saarbrücken hat ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen die Polizei an der Landesgrenze zu Frankreich abgeschüttelt. Bei der Verfolgung fuhr der Fahrer in der Nacht zum Sonntag teils mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und über rote Ampeln, wie die Polizei Saarbrücken am Sonntag mitteilte.



Er habe zudem mehrfach versucht, den ihn verfolgenden Streifenwagen von der Straße zu drängen. Verkehrsteilnehmer seien nicht geschädigt worden.