Rarität kommt bei Weinversteigerung unter den Hammer

Trier/Oestrich-Winkel Es ist ein Wein, der nur ganz selten auf den Markt kommt: Eine Trockenbeerenauslese von 1959 aus der weltweit bekannten Lage Bernkasteler Doctor an der Mosel. Die Weingüter Wegeler aus Oestrich-Winkel im Rheingau bieten die Rarität bei der Weinversteigerung des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) Grosser Ring Mosel am (morgigen) Freitag (13.00 Uhr) in Trier an.

„Wir wollen der Welt zeigen, dass ein 60 Jahre alter Riesling in der Weltspitze seinen Platz hat“, sagte Weingutschef Tom Drieseberg am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der 1959er sei ein sogenannter Jahrhundertjahrgang, sagte der Geschäftsführer des VDP Mosel, Saar, Ruwer, Fabian Theis. Welchen Preis die 0,7-Liter-Flasche, die mit 500 Euro an den Start gehe, erzielen werde, sei nicht absehbar. „So was kann schon durch die Decke gehen. Eigentlich ist der Wein unbezahlbar“, sagte Theis. Bei der Auktion kommen insgesamt gut 13 000 Flaschen unter den Hammer. Bei der Auktion bieten Kommissionäre für Kunden in aller Welt.