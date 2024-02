Landkreis Merzig-Wadern Randalierer und Hund mit Taser gestoppt

Ein 31-Jähriger hat in einem Wohnhaus im saarländischen Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) randaliert und seinen Vermieter die Treppe heruntergestoßen. Der Vermieter wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als Polizisten eintrafen, habe sich der alkoholisierte Mann am späten Sonntagabend auch ihnen gegenüber aggressiv verhalten. Er hetzte seinen Hund auf die Beamten und ging auch selbst auf sie los.