Kriminalität Randalierer greift Polizisten an und demoliert Streifenwagen

Mit einem längeren Metallgegenstand soll ein Randalierer am Sonntag zwei Polizisten am Trierer Hauptbahnhof angegriffen haben. Mehrere Einsatzkräfte hätten den „hochaggressiven Mann“ zu Boden gebracht und fixiert, teilte die Polizei in Trier mit. Laut Ermittlungen hatte der 42-Jährige zuvor einen geparkten Streifenwagen der Bundespolizei erheblich beschädigt: Er hatte einen Metallmülleimer aus der Verankerung gerissen und ihn mehrfach auf die Motorhaube des Autos geschlagen, wie die Polizei mitteilte.