Randalierer greift drei Frauen an

Auf einem Streifenwagen leuchtet das Blaulicht. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Kaiserslautern Beleidigend, pöbelnd und tobend ist ein Mann durch zwei Züge und einen Bahnhof in der Pfalz gezogen. Insgesamt acht Straftaten in drei Stunden listete die Polizei Kaiserslautern auf. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, fiel der Mann zuerst auf einer Bahnfahrt zwischen Karlsruhe und Neustadt an der Weinstraße auf, weil er bei einer Kontrolle keinen Fahrschein hatte und seinen Namen nicht nennen wollte.

Die Zugbegleiterin rief Polizisten zu Hilfe, nachdem der Mann sie mehrfach angerempelt und angefasst hatte. Auf dem Bahnhof in Neustadt beschimpfte er die Frau erneut. Ein Alkoholtest auf der Polizeiwache habe zwei Promille ergeben.