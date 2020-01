Randalierer beißt Polizisten bei Festnahme

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv.

Gimbsheim Ein Randalierer hat bei seiner Festnahme in Gimbsheim (Landkreis Alzey-Worms) einen Polizisten massiv in den Unterarm gebissen. Der 58-Jährige hatte zuvor mehrfach mit einer Schreckschusspistole in seiner Wohnung geschossen und vom Balkon die Einsatzkräfte beleidigt, wie die Polizei in Worms am Donnerstag mitteilte.



Da sich der Mann weigerte, die Wohnungstür zu öffnen, habe die Feuerwehr diese aufgebrochen.